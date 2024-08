Colpa del capitalismo | Chiara Valerio non trova la stanza pronta in hotel e delira

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) L'estate, si sa, porta sempre con sé qualche disavventura, piccola o grande che sia. Di solito, ne parliamo con amici e parenti al rientro dalle ferie e tutto finisce lì. Ma questo vale per i comuni mortali come noi, non certo per i vip radical chic. Già perché i sedicenti intellettuali, spesso firme dei giornali progressisti, ci tengono a farlo sapere a tutti. E così, ad agosto, i quotidiani che li ospitano si riempiono di geremiadi sulle loro vacanze rovinate. Prendiamo il noto comunista Vauro, che per inciso fa pure il vignettista. Ecco: sul Fatto Quotidiano di qualche giorno fa, Vauro ha voluto raccontare la sua terribile esperienza su un volo Ita. Partito da Lampedusa e atterrato a Roma Fiumicino, nota subito il “clamoroso” ritardo: 40 minuti. E vabbè.