Bambino di 7 anni si tuffa nella piscina dell’agriturismo e annega a Vico Equense | forse un malore

(Di giovedì 15 agosto 2024) La procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta sulla morte deldi 7to dopo un tuffodi un agriturismo di(Napoli). Sono in corso gli accertamenti del caso ed è probabile che la salma del piccolo, originario di Castellammare di Stabia, sarà sequestrata per eseguire l’autopsia. I carabinieri, che indagano sull’episodio, non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di uno di una congestione che non avrebbe lasciato scampo al piccolo. Stando a ciò che si apprende, il piccolo sarebbe stato visto privo di sensi in acqua e soccorso dal bagnino presentestruttura oltre che dai genitori. Nonostante i tentativi di rianimarlo però ilnon ha più ripreso conoscenza. L'articolodi 7siunproviene da Ildenaro.it.