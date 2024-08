Atalanta dopo la Supercoppa 3 colpi di mercato | stretta finale per il dopo Koopmeiners

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2024)la sconfitta incontro il Real Madrid c’è un po’ di amaro in bocca per l’che, per risollevarsi, è pronta a regalarsi tre nuovi acquisti nelle settimane conclusive di calcio. Il primo profilo riguarda il calciatore che andrà a sostituire Teun, sempre più vicino alla Juventus per una cifra vicina ai 55 milioni di euro. Il prescelto è Matt O’Riley, centrocampista del Celtic e della nazionale danese. C’è distanza di 2 milioni fra i 27 offerti dai bergamaschi e i 29 (bonus compresi) richiesti dagli scozzesi: una forbice facilmente annullabile con un rilancio definitivo. Tutto fatto, invece, per l’arrivo di Marco Brescianini. Il centrocampista del Frosinone,la rottura fra ciociari e Napoli dei giorni scorsi, ha effettuato le visite mediche ed è pronto a vestire di nerazzurro.