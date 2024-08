Verso un’Europa della difesa quale ruolo per l’Italia? Scrive Michele Nones

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La costruzione dell’Europaè un processo lungo, complesso e tormentato che procede per “stop and go” e a velocità differenziate fra il livello comunitario, intergovernativo e multilaterale (quasi sempre bi o trilaterale). Nessuno è in grado di prevederne realisticamente i tempi e nemmeno le forme che può assumere. Di fatto i suoi passi avanti sono condizionati dai passi indietro che sono disposti a fare gli Stati membri. Dopo una campagna elettorale condotta da alcune forze politiche all’insegna del “meno Europa”, la prospettiva non è certo rosea. Nemmeno la sveglia suonata due anni fa ad oriente con l’attacco all’Ucraina è stata sufficiente. In questo contesto c’è solo da sperare che in autunno non ne suoni un’altra da occidente.