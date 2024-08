Tragedia sfiorata al distributore lungo la Pontina | furgone prende fuoco durante il rifornimento…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sono stati momenti di vero terrore quelli vissutila viaall’altezza di Campoverde, quando un camioncino ha improvvisamente presoil rifornimento di carburante. Grazie alla prontezza di riflessi del conducente, che è riuscito a spostare il mezzo lontano dalle pompe di carburante, e al rapido intervento del personale della stazione, si è evitato un disastro. Le fiamme hanno comunque distrutto il veicolo, ma fortunatamente non si registrano feriti o intossicati. Intervento dei vigili dele messa in sicurezza dell’area Sul posto sono intervenuti i vigili del, insieme agli agenti della Polizia Stradale di Aprilia, che hanno prontamente messo in sicurezza l’area, evacuando tutte le attività nelle vicinanze, inclusi il bar, il tabacchi e il Burger King.