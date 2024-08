Tra questi stili di barba evergreen c' è sicuramente quello che fa per te

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Se riesci a farti crescere qualsiasi tipo di, sei fortunato. Anche se hai a che fare con unaa chiazze, è sufficiente un po' di cura mirata, magari un po' di balsamo, un olio apposito, la spazzola giusta e qualche semplice punto di riferimento per trovare l'ispirazione. Come per i baffi, abbiamo raccolto glidiclassici (e alcuni inusuali) da prendere in considerazione per la crescita, alcuni dei quali richiedono mesi di attesa, mentre per altri bastano 12 ore. Glidiche dovresti conoscere, e magari provare Ricorda che di solito c'è la possibilità di modificare uno diin modo da adattarlo al tuo modello di crescita e alla tua densità di; quindi, non scoraggiarti fin dall'inizio se hai qualche problema follicolare sul viso.