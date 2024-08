Padel | Alla scoperta di Olivier Guy de Chamisso | Vi racconto il mio gioco

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Un nuovo talento per il mondo del. Il percorso diGuy deè appena iniziato, ma il ragazzo ha dimostrato colpi interessanti all’interno di un universo in grande espansione. Ecco cosa ha raccontato il giovaneista dopo aver disputato il torneo del Breizh P1000.Guy de: “regolarmente dall’età di dieci anni” “Ho scoperto il fileall’età di 5 anni, durante la mia vacanza in Spagna, perché mia madre è del sud del paese. Poi ho iniziato a giocare regolarmente in Francia dall’età di 10 anni e a partecipare ai tornei dall’età di 12 anni. Prima di allora ero un tennista. Ho iniziato a tennis all’età di 3 anni e ho giocato fino all’anno scorso, raggiungendo un ranking di 15/1 – queste le dichiarazioni diGuy de, giovane promessa di questo sport, intervistata daMagazine –.