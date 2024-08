Il Real Madrid porta a casa la sesta Supercoppa europea l’Atalanta si arrende a Valverde e Mbappé

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Illadalla finale di Varsavia vinta 2-0 contro. I bergamaschi già orfani di Scamacca, Zaniolo e Koopmeiners resistono fino al primo tempo, chiuso con una traversa per parte. Nella ripresa i Blancos di Carlo Ancelotti sbloccano al 59?, quando Vinicius serve, che firma il primo vantaggio avuota. Il brasiliano sfiora anche il raddoppio due minuti dopo, neutralizzato solo da Musso più volte provvidenziale. Gasperini cerca una scossa puntando su Retegui e Godfrey al posto di Zappacosta e De Ketelaere. Ma al 69? arriva il raddoppio arriva con il nuovo arrivatoche, servito in area da Bellingham, piazza in corsa sotto l’incrocio. Ancelotti mette in campo Luka Modric, accolto da una standing ovation dei tifosi del. Cinque minuti dopo esce, ormai idoloista.