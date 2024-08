Il Ravenna ha il suo bomber | Presto faremo sul serio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) "Fare gol è sempre bello e importante. In campionato sarà tutta un’altra cosa, però, mantenere la confidenza con la rete, resta un presupposto decisivo per la squadra e per il sottoscritto". Luca Di Renzo, al momento, è diventato ildeld’agosto. Nelle prime 4 amichevoli, ha segnato 6 reti, compresa quella dell’1-1 con la Recanatese di lunedì pomeriggio. Lo scorso anno con la Roma City di serie D era arrivato a quota 21; l’anno prima al Vado, sempre in D, ne aveva segnate 21. "Giocando nel ruolo di attaccante – ha proseguito Di Renzo – è sempre bello andare in gol, è una soddisfazione. Da settembre poi, i gol conteranno e peseranno in maniera diversa. Proprio per questo, non vedo l’ora che si cominci a fare sul". Per l’inizio del campionato bisognerà aspettare ancora 3 settimane e mezzo, ovvero l’8 settembre per il debutto al Benelli, contro il Prato.