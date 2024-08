I carabinieri multano un bimbo di 10 anni in bicicletta il padre reagisce male | finisce in manette

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Un norcontrollo sulle zone a traffico limitato nel centro di Forio, sull’isola di Ischia, si è trasformato in un episodio di violenza che ha portato all’arresto di un uomo per resistenza e lesioni a un carabiniere. L’episodio è avvenuto nella serata di martedì 13 agosto, quando i vigili urbani stavano effettuando controlli per verificare il rispetto delle ordinanze relative alla circolazione delle bici elettriche, vietate in alcune aree. >> “Fuori da Mediaset”. Sirene Rai per Alfonso Signorini, la famosa collega lo chiama per il programma di punta Durante il controllo, gli agenti della polizia municipale hanno fermato un gruppo di ragazzi che stavano utilizzando bici elettriche in violazione delle norme vigenti.