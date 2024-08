’Elementi’ ultimo atto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Stasera dalle 19 all’1.30, gli hangar e la pista dell’aeroporto Francesco Baracca di Bagnara - Lugo di Romagna ospitano l’appuntamento di Elementi, rassegna itinerante di musica, performance e arti visive contemporanee. Alle 22, il progetto musicale Parus, creato da Anton Anishchanka, produttore di musica elettroacustica, in collaborazione con la cantante ed etnografa Hanna Silivonchyk. Ma verso le 21, all’interno di un hangar dell’aeroporto, si presenta l’installazione audiovisiva No Such Array del musicista John Chantler, opera che rappresenta il primo lavoro realizzato dall’artista per i molteplici sintetizzatori/altoparlanti alimentati a batteria da lui creati, i quali verranno sospesi, oscillati, ruotati e posizionati presso l’aeroporto.