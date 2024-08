Cure nuovo colpo da Fake sale la rabbia | Siamo indifese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Firenze, 14 agosto 2024 – Avevano da poco spento le luci quando un uomo, a viso scoperto, si è avvicinato al ristorante e con un martello ha sfondato la vetrata per poi scappare con alcune bottiglie e pochi spiccioli. E' la seconda volta che, locale di via Agnolo Firenzuola, nel quartiere delle, è vittima della banda delle spaccate. Secondo quanto ricostruito attraverso la visione delle telecamere di video sorveglianza, un uomo straniero e ben vestito, nella notte tra sabato e domenica si sarebbe avvicinato alla porta e nel giro di pochi minuti avrebbe tirato fuori dallo zaino un martello di piccole dimensioni, spaccato l'ingresso per poi fuggire con una manciata di monete senza dimenticarsi di prendere da bere. "Noi non ne posveramente più, a fronte di pochi spiccioli, perché noi non lasciamo nulla in cassa, abbiamo un danno da migliaia di euro.