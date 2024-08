Como tegola Varane | fuori 40 giorni Contro la Juve difesa da inventare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sono quaranta idi stop per l’infortunio al ginocchio sinistro di Rafa. Il francese al 20 minuto della partita di Coppala Sampdoria, ha alzato il braccio, chiedendo la sostituzione. L’ecografia, eseguita ieri, non ha lasciato dubbi. Non è un problema diretto al ginocchio, ma al quadricipite sinistro, oradovrà saltare le prime sei o sette partite degli azzurri, fra cui quella di lunedìlantus, a cui teneva molto. È stato un malinteso con Reina a provocare l’infortunio di. Una indecisione su un pallone in area ha costretto, il centrale comasco a un movimento della gamba sinistra innaturale. Per sostituirlola, Fabregas ha diverse opzioni, la più probabile, quella di rispolverare la coppia di centrali del Cagliari degli scorsi anni formata da Goldaniga e Dossena, ma anche Barba ha qualche chance di giocare.