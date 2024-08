Bologna Erlic | La Champions League è il sogno di tutti bello ritrovare Italiano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) “Tutto è successo in modo molto veloce, mi hanno fatto sapere dell’interessamento dele quando ho parlato con il mio agente ho deciso di venire subito. Laè ildi ogni giocatore: io ho questa possibilità e cercherò di dare il massimo nell’aiutare la squadra“. Queste le parole del neo acquisto del, Martin, nel corso della conferenza stampa di presentazione. L’ex Sassuolo, da cui è arrivato per circa 8 milioni di euro, ha proseguito: “L’anno scorso ci siamo complicati da soli la stagione, non eravamo abituati a quelle zone di classifica e quando entri nel tunnel è difficile uscirne. Le qualità le avevamo poi tra infortuni e difficoltà varie, tra cui l’infortunio di Berardi, è successo che siamo retrocessi buttando 10/11 anni di Serie A del Sassuolo.