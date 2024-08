Bambina rom investita a Torino Salvini attacca i servizi sociali La replica | Strumentalizza tragedia a fini politici

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’Ordine degli Assistentirisponde a Matteo, che aveva tirato in ballo la categoria commentando il caso delladi 2 anni mortada un’auto in manovra nel parcheggio dell’ospedale San Giovanni Bosco di. “Povera piccola innocente, una preghiera per lei. Ma dove sono gli assistenti e iche dovrebbero salvare questi bimbi da una vita di strada e di furti, senza scuola e senza gioia???”, aveva scritto su Facebook il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché segretario della Lega. Inizialmente sembrava che la, di nome Esmeralda, fosse statamentre insieme alla madre, di origine rom, che chiedeva l’elemosina nel parcheggio. L’assessore alle Politichedel Comune di, Jacopo Rosatelli, ha tuttavia smentito questa ricostruzione.