Attendere le risposte dell' Iran e di Putin nella Firenze dei 41 gradi e 4

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Uno che scriva tutti i giorni, anche in agosto, anchedei 41e 4, aspetta l’ultimo minuto, controllando con la coda’occhio il notiziario. Haniyeh è stato ucciso il 31 luglio, e ora, pomeriggio del 13 agosto, due settimane dopo, la reazioneiana contro Israele, annunciata ininterrottamente, comeForza del destino, Partiam partiam partiamo, non è arrivata. La sorpresa ucrainaregione di Kursk è avvenuta otto giorni fa, e la tremenda vendetta di, sarà grande, non è arrivata. Gli uni e gli altri la proclamano ineluttabile, e non c’è dubbio che arriverà, e poi arriveranno le ulteriorie così via, fino a che morno felici e contenti tutta la vita. A uno che scriva anche in agosto eccetera non importa niente di perdere il momento, dopo tutto lui non conta niente, e niente la sua rubrica quotidiana.