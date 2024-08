Ancora un incidente sbanda con la moto mentre torna dalla gita | muore davanti agli amici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ferrara, 14 agosto 2024 – Un’altra tragedia – l’ennesima – si è consumata ieri pomeriggio lungo via Alta, nei pressi del Polo Crispa tra Jolanda di Savoia e il Copparese. A perdere la vita è stato Stefano Fregni, 57enne di Finale Emilia (Modena), rimasto vittima di un terribileincicletta. Erano circa le 17.30. Fregni, in sella alla sua Brixton, stava rientrando a casa assieme a un gruppo di, con i quali era uscito per unaal Lido di Volano. Dopo aver percorso la Gran Linea, il gruppo ha imboccato via Alta. E improvvisamente, in prossimità dell’incontro con via Salmastri (dove la strada compie una leggera curvatura), per cause in fase di ricostruzione, il centauro ha perso il controllo dellache è uscita di strada e lo ha sbalzato sull’asfalto.