Wta 1000 Toronto 2024 | Pegula vince il derby con Anisimova e conferma il titolo in Canada

(Di martedì 13 agosto 2024) Jessicasi aggiudica ilstatunitense con Amandanel Wtadie sicampionessa inper il secondo anno consecutivo. Una vittoria che arriva in tre set, con il punteggio di 6-3 2-6 6-1. Parte bene la numero 6 al mondo, che inaugura il match con un break nel primo game, in un set che vedeautrice anche di tre doppi falli, mentreè incisiva sia in risposta che in battuta, in cuitutti i punti quando riesce a mettere la prima in campo. Dopo una palla break annullata nel quinto game, il break decisivo arriva nel nono. Nel secondo set la partita si ribalta: calano le percentuali al servizio di, che, soprattutto, non riesce a sfruttare nessuna delle quattro palle break avute, di cui tre capitate nel secondo game.