Vino Colomba Bianca sigla un accordo per salvare Cantine Europa

(Di martedì 13 agosto 2024) La cooperativa sociale sicilianacon i suoi 2.400 viticoltori, annuncia l’“salvagente”to a sostegno di, la società cooperativa agricola di Petrosino (Trapani), tra i principali produttori di Grillo al mondo, oggi in grandi difficoltà economiche. Una partnership nata per portare a termine la raccolta 2024, mantenere aperti gli impianti di produzione, preservare i 1.500 soci conferitori che coprono una superficie vitata di 6.000 ettari compresi tra Mazara del Vallo, Marsala e Salemi, e far lavorare, con l’dei sindacati, i 25 dipendenti della realtà che da mesi versa in una situazione d’incertezza”.