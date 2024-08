Vacanze i consigli della polizia postale per non essere truffati dai cybercriminali

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 13 agosto 2024) ROMA –di Ferragosto, ma inon vanno in ferie: ecco iper non cadere nelle loro truffe. A cominciare dall’uso consapevole dei social: infatti, complice la voglia di leggerezza e il desiderio di pubblicare momenti di svago e panorami suggestivi, spesso dimentichiamo di prestare attenzione all’uso che puòfatto delle informazioni che condividiamo. Una foto scattata con gli amici in riva al mare rivela che siamo lontani da casa e può invogliare i ladri di appartamento a visitare la nostra abitazione. Le immagini e i video che condividiamo mostrano con precisione le nostre abitudini quotidiane, con chi trascorriamo il tempo libero, dove ci troviamo e rendono facile la nostra profilazione.