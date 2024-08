Totti vende la sua immobiliare agli israeliani | affare da 5 milioni di euro e tante critiche

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 13 agosto 2024) L’ex capitano della Roma Francescoha ceduto la sua societàDieci per 5dia B.A.R. assets and Hotels in Rome ltd, un gruppo israeliano di Tel Aviv specializzato in progetti di ristrutturazione di hotel. Dieci, gestita dal fratello Riccardo, è titolare di due contratti di leasingche riguardano due palazzi della Capitale.Dieci: 90 famiglie a rischio sgombero L’azienda diè titolare di due contratti di leasingcon banca Mps che riguardano un immobile in via Rasella e un residence nel quartiere di Tor Tre Teste. Il primo si trova di fronte al luogo dove nel 1944 ci fu l’attentato organizzato da un gruppo di partigiani ai danni del battone di Bolzano delle forze di occupazione tedesche, culminato con l’eccidio delle Fosse Ardeatine.