Tor Bella Monaca gelosia morbosa e stalking nei confronti della ex | arrestato 36enne

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, 13 agosto 2024 – Una relazione “tossica” andata avanti nel tempo, fino alla decisione di interrompere la relazione: una scelta che non ha posto fine alla pressione psicologica subita dalla vittima. A seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 NUE, i carabinieri sono intervenuti in via Acquaroni, dove una donna, anch’essa di origini nigeriane di 36 anni, ha raccontato e poi denunciato ai carabinieri, che il, suo ex fidanzato aveva più volte tentato di accedere a casa sua nel tentativo di sottrarle il cellulare, poiché non accettava la fineloro relazione. La donna ha inoltre raccontato di aver avuto una relazione sentimentale con l’uomo durata quasi un anno, nel cui periodo avrebbe subito costanti pressioni psicologiche connesse alladell’uomo, tanto da decidere di interrompere la relazione.