Parità di genere le parole sono importanti

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, 13 agosto 2024 – “Cosa c’è in un nome? Quella che chiamiamo rosa, anche con un altro nome avrebbe lo stesso dolce profumo", dice Giulietta Capuleti. Per i due sfortunati innamorati veronesi, separati dalla maledizione dei cognomi di famiglie rivali, era senz’altro vero. Eppure l’immenso Shakespeare sbaglia. C’è molto in un nome. Al solo menzionarla, una rosa si materializza davanti ai nostri occhi e ne sentiamo la fragranza. Ledanno forma ai pensieri e alle cose, ne definiscono l’uso e la sostanza, costruiscono il nostro immaginario e ci definiscono come individui. Senza di loro non esisterebbe nulla, poiché un oggetto o una persona hanno bisogno di essere nominati per farsi strada fra i ricordi. In mancanza dinon ci sarebbe neppure la fantasia poiché è impossibile immaginare ciò che non ha un nome.