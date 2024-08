Pamela Di Lorenzo tragica fine in spiaggia | Colpita da un fulmine Dieci giorni di lotta per nulla

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di martedì 13 agosto 2024)Diin: "da un".diperUna ciel sereno può cambiare tutto in un istante, e purtroppo non è solo un modo di dire. La storia diDidimostra quanto sia fondamentale non sottovalutare mai la potenza della natura. Ilha colpito la vita diDi, una donna di 42 anni di Sant’Omero, proprio in un tranquillo giorno di mare. Laha avuto luogo sulladi Alba Adriatica, quando un, senza alcun preavviso, le ha sferrato un colpo letale. Quel momento ha sconvolto l'intera comunità e ha messo in luce quanto possano essere pericolosi i fenomeni atmosferici estremi. Era il 3 agosto quando la sfortunata circostanza si è consumata: unha colpitoinsieme ad altre due donne.