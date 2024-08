Paltrinieri si è rotto il gomito la sera della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2024) Gregoriosi èil. A comunicarlo le stesso campione azzurro di nuoto che su una storia Instagram precisa che è successo ladi. L’immagine ritrae Gregoriodisteso in un letto d’ospedale e una breve spiegazione. Sulla sua storia su Instagram si legge: “Mi sonoil. Non a sventolare la bandiera però. Quello è stato bello. Già operato, tornerò presto“. Screen Storia Instagram profilo di Gregorio, insieme a Fiamingo i portabandiera dell’Italia Saranno Gregorio Paltinieri e Rossella Fiamingo i portabandiera dell’Italia nelladidi Parigi 2024. Il Coni lo ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale. I due azzurri, coppia anche nella vita, sfileranno allo Stade de France in testa alla pattugli azzurra.