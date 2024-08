La ’Fabbrica’ conquista In 4 000 per la rassegna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Almeno 4.000 ingressi per 33 eventi: ha riscosso un grande successo, alla Fabbrica delle Candele, laFabbrica Estate 2024, promossa dall’assessorato alle politiche giovanili. L’apertura della stagione estiva, il 24 maggio, è stata segnata dal concerto dedicato alla Libertà, per gli 80 anni dalla Liberazione di Forlì, con performance di otto giovani artisti. A seguire, due eventi musicali hanno celebrato i 100 anni dell’Associazione Amici dell’Arte, culminando col concerto del pianista Alessandro Deljavan. Il programma ha incluso eventi teatrali, concerti, e iniziative culturali di associazioni locali e non solo. Sono, poi, stati presentati dei docufilm, come ‘Tu lo conosci Testori?’ dell’associazione Di Scena in Scena. Si è, inoltre, tenuta una tre giorni curata dall’associazione Futura e dedicata alla creatività.