Il braccio destro di Mauro Colagreco torna in Italia per rivoluzionare il ristorante di famiglia

(Di martedì 13 agosto 2024) Se sei un cuoco bravo e sei nato in provincia di Bergamo, è possibile che a un certo punto della tua carriera passi in quel tempio dell'alta cucina che è Da Vittorio. Così è stato per Luca Adobati, trent'anni non ancora compiuti di Alzano Lombardo, approdato dallaCerea ancora minorenne, mentre frequentava l'alberghiero di Nembro, e fermatosi lì per 10 anni – un'esperienza «formativa sotto ogni profilo» - lavorando a Brusaporto e a St Moritz al fianco di Paolo Rota. È l'inizio di una carriera che lo ha visto bruciare le tappe, con passaggi in alcune delle cucine più importanti al mondo. La sua storia la racconta il Corriere Bergamo nell'annunciare il ritorno a casa di quel figliol prodigo della bergamasca, expat dei fornelli che si prepara, in questo caldo agosto, a riprendere in mano ildi- Da Romano - dove tutto è cominciato.