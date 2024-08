Giornata a spasso nel Parco Il Pam può guardare al futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Una camminata collettiva per vivere il fresco delAlto Milanese (Pam), stare insieme, prendendosi cura della propria salute fisica e psichica. Un’iniziativa collaterale della "Palestra a cielo aperto", il progetto che ha preso il via il 22 giugno volto a trasformare ilin un punto di riferimento per il benessere e l’incontro sociale. Hanno aderito alla passeggiata una cinquantina di persone, un risultato al di sopra delle aspettative per gli organizzatori, considerato il periodo. Chi è arrivato in bici, chi si è portato il cane. In prevalenza giovanotte e giovanotti over 60, si sono dati appuntamento alla Baitina alle 9, e poi via alla scoperta dei sentieri, delle piante, degli spazi dove è possibile allungare lo sguardo, stacco benefico per i nostri occhi sempre concentrati su smartphone e schermi del pc.