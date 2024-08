Giornalismo napoletano in lutto addio a Gianfranco Lucariello

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2024) È morto. Aveva 80 anni, e una lunga malattia se lo è portato via. Era un maestro del, sportivo ma non solo. Con una lunghissima carriera alle spalle prima al Roma e poi con Canale 21, Napoli Notte e Ultimissime, come corrispondente del Tempo, e infine a Cronache di Napoli e Leggo. Ha sempre seguito il Napoli, anche negli ultimi tempi da affilato opinionista sportivo, sempre con stile e arguzia. Grande amante della storia, è stato un punto di riferimento per almeno un paio di generazioni di giovani cronisti, anche da segretario dell’Ussi Campania. Per tanti anni s’è divertito a guidare la squadra di calcio dei giornalisti sportivi napoletani. I funerali si terranno domani, mercoledi 14 agosto, alle ore 12 nella parrocchia Maria Ss. Dell’Arco a Campegna in Via Pasquale Leonardi Cattolica 401, a Fuorigrotta.