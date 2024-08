15 consigli per ridurre il consumo energetico dei climatizzatori in estate

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di martedì 13 agosto 2024) L’aumento delle temperature estive ha portato a un uso crescente dei condizionatori in Italia, causando un significativo incremento dei consumi energetici. L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) fornisce un vademecum contecnici e pratici per migliorare l’efficienza deii consumi e adottare pratiche sostenibili. Il cambiamento climatico e l’uso dei condizionatori in Italia Anche quest’anno, come negli scorsi, l’Italia sta sperimentando un’particolarmente calda, con temperature che superano abbondantemente i 30°C e che toccano picchi estremi, specialmente nel Sud e nelle isole maggiori, dove si sono registrati record di 47-48°C.