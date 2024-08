WTA Cincinnati Lucia Bronzetti e Martina Trevisan al turno decisivo delle qualificazioni Eliminata Errani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024) Due vittorie e una sconfitta: è questo il bilancio in casa italiana del primodel WTA1000 di. Sul cemento dell’Ohio,e Sarasono state impegnate per conquistare l’accesso al main draw.(n.64 del ranking) si è imposta contro la wild card canadese, Marina Stakusic (n.160 del ranking), con il punteggio di 6-3 6-7 (6) 6-2. Perso male il secondo parziale, la romagnola ha saputo resettare e nel prossimo round giocherà contro la neozelandese Sun e non sarà un incrocio semplice, considerando quanto di buono fatto dalla tennista oceanica ultimamente. Viene in mente la qualificazione ai quarti di finale di Wimbledon. Vittoria anche per(n.79 del mondo) contro l’australiana Arina Rodionova (n.118 WTA).