Ubriaco e violento Fa danni in ospedale

(Di lunedì 12 agosto 2024) BUSTO ARSIZIO (Varese) In stato confusionale per i fumi dell’alcol ha dato in escandescenze al Pronto soccorso e aggredito medici e infermieri, danneggiando anche apparecchiature del triage. Una furia fermata a stento. L’allarme è scattato all’alba di domenica mattina, quando un’ambulanza ha portato inl’uomo, soccorso perché in evidente stato di ubriachezza. Giunto al triage, l’uomo ha cominciato a dare segni di nervosismo e a scagliare in giro tablet e computer. Hanno cercato di placarlo un medico e un’infermiera, per tutta risposta sono stati entrambi aggrediti. Così è stato chiamato in causa il vigilante cui si sono aggiunte le forze dell’ordine che hanno faticato non poco per bloccare l’uomo poi ricoverato in reparto in stato confusionale.