Olimpiadi pratesi in chiaroscuro Guazzini top la pallanuoto piange

(Di lunedì 12 agosto 2024) I fasti di Rio 2016, con ben tre medaglie, sono stati senz’altro un’eccezione, ma nemmeno allora arrivò una medaglia del metallo più pregiato. Ecco perché Prato e Poggio a Caiano (ma non solo) devono festeggiare Vittoria, oro nella Madison femminile, mentre per Chiara Tabani, Giuditta Galardi e Lorenzo Bruni non è andata altrettanto bene. Ledi Parigi si sono chiuse ieri portando via anche quel sottofondo di polemiche scatenato dai motivi più disparati (come ha avuto modo di constatare, suo malgrado, proprio Bruni). Ma qual è il bilancio della spedizione pratese? Le pagelle dei nostri atleti non vedono bocciati, seppur con differenti sfumature.