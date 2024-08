La Samb sa cambiare pelle Bene con moduli diversi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Più luci che ombre nei primi test della. Contro la Sangiustese Ottavio Palladini ha provato un inedito 4-3-3. Inedito per modo di dire, anche perché questo è il modulo che il tecnico rossoblù predilige. Confermato il 2006 Orsini, la linea difensiva era formata da Chiatante, Pezzola, Zini ed Orfano. In mediana ecco Paolini, Bernaola e Fabbrini con il tridente offensivo formato da Kerjota, Eusepi e Battista, con la classica girandola di cambi nella ripresa. Un test che le reti di Eusepi nel primo tempo e Baldassi nella ripresa ma che ha dato anche utili indicazioni a Palladini. Fabbrini, per le sue caratteristiche tecniche, non è un intermedio, ma si esprime meglio dietro le due punte Comunque il tecnico ne ha tratto utili indicazioni per il futuro, da mettere in pratica nel corso del campionato.