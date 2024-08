Emozione Alle Olimpiadi | Proposta di Matrimonio!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un evento incredibile ha lasciato senza parole tutte le persone del pubblico e non solo: unadiha fatto veramente emozionare. Ecco che cosa è successo! Nella penultima giornata delledi Parigi 2024, il 10 agosto, la squadra italiana di ginnastica ritmica ha conquistato la medaglia di bronzo. Le “Farf”, guidate dalla capitana Alessia Maurelli, hanno ottenuto un risultato storico, piazzandosi dietro la Cina e Israele. Questo bronzo rappresenta il terzo successo olimpico a squadre per l’Italia, dopo Londra e Tokyo. Inoltre, segue il trionfo individuale di Sofia Raffaeli, che ha vinto il primo bronzo individuale per l’Italia nella storia della ginnastica ritmica. La giornata, però, non è stata memorabile solo per il successo sportivo.