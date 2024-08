Conad che entusiasmo in ritiro Accolti dalla banda con i ’Queen‘

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Prosegue ildellaReggio Emilia nel fresco dell’Appennino. La squadra di coach Fabio Fanuli si sta allenando sulle nostre montagne in vista del prossimo campionato di Serie A2, alternando il gioco sul campo a sala pesi e piscina, mentre non mancano le iniziative collaterali. Nella serata di venerdì infatti i giocatori del Volley Tricolore hanno presenziato in piazza della Resistenza a Felina, ascoltando la localemusicale diretta da Davide Castellari, che li ha omaggiati sulle note di "We are the Champions" dei Queen, oltre all’Inno di Mameli. Nella mattinata di sabato, dopo l’allenamento, il gruppo è salito al gran completo sulla Pietra di Bismantova, accompagnata dai volontari del Cai Bismantova, con sosta al Centro Laudato Sii prima di poter osservare lo splendido panorama che si ammirasommità del simbolo del parco appenninico Tosco-Emiliano.