Beautiful anticipazioni americane | in arrivo una nuova attrice che interpreterà Taylor

(Di lunedì 12 agosto 2024) Continuano a fioccare novità direttamente dagli States sulle puntate di, che vedremo prossimamente su Canale 5. Nel dettaglio, al centro dell’attenzione nel corso delle nuove puntateci sarà di nuovoHayes, che non sarà più interpretata da Krista Allen. Di seguito, ecco cosa svelano leoltreoceano. Prosegue anche negli Stati Uniti la messa in onda di. Notoriamente, la programmazione italiana è indietro di alcuni mesi rispetto a quella statunitense. Negli episodi attualmente in onda sul piccolo schermo nostrano, Sheila si è data alla fuga, dopo aver scoperto il piano ordito contro di lei, in segreto, da Bill e Ridge. La perfida Carter sarà colpita inoltre da un infarto, per via del quale finirà per essere ricoverata. Qui, Finn e Li si dovranno prendere cura di lei.