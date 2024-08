A Ferragosto torna la Giostra del Saracino di Sarteano

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 12 agosto 2024)– È tutto pronto per ladeldi2024. Dopo la Tratta dei Bossoli, durante la quale è stato deciso l’ordine di partenza delle contrade le cinque contrade sarteanesi, dopo la provaccia di mercoledì 14 agosto, il giorno discenderanno in piazza Bargagli per conquistare l’ambito Palio. L’evento affonda le sue radici nella storia del nostro territorio e che è stato capace di tenere con il fiato sospeso più e più generazioni di contradaioli.