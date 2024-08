Vuelle Ritmi intensi e preparazione più mirata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Una stagione lunga e complessa quella che aspetta la Carpegna Prosciutto. Quasi 40 partite da sostenere nella prima fase che assegnerà la promozione diretta e poi una lunga coda per chi parteciperà ai playoff che consegneranno il secondo pass per la massima serie. Ma la particolarità è che un terzo delle gare della regular season sarà concentrata nei primi due mesi. Coach Pino Sacripanti ha già anticipato che il playbook dei giochi offensivi e difensivi andrà assimilato prima che parta il campionato, per non farsi trovare impreparati fra ottobre e novembre, quando si assegneranno 26 punti del totale a disposizione. Naturale che anche la parte fisica dovrà essere curata in maniera differente. Il preparatore, Roberto Venerandi, ha dato il programma della pre-season.