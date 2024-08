Vela | Francesco Bruni pronto alla battaglia per Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 agosto 2024)continua la sua navigazione di avvicinamentoprossima America’s Cup. Il team italiano è sempre piùa sfidarsi con le rivali nel tentativo di staccare quel tanto agognato pass per sfidare i detentori del trofeo di Team New Zealand. Nei giorni scorsi,, membro dell’equipaggio azzurro, si è intrattenuto su diversi discorsi inerenti l’imbarcazione italiana., le parole di: “Abbiamo buone sensazioni” (Credit foto – pagina FacebookPrada Pirelli Team)“Come stiamo io e? Entrambi bene, abbiamo fatto un buon lavoro fino ad ora a Barcellona, con ottime condizioni meteorologiche, abbiamo navigato bene e tanto. E siamo forse quelli che hanno navigato di più in questi due mesi, il che ci fa sentire più pronti degli altri forse, anche psicologicamente.