Un successone per i tornei al Casina Playville La Ticchiu trionfa a suon di gol Tb vola a canestro

(Di domenica 11 agosto 2024) Grande successo per idi calcio a 5 e di basket 3vs3 per i ragazzi della montagna. Nella splendida cornice appennina del, si è svolta una settimana ricca di sport dove si sono date battaglia dodici squadre sia per il calcetto che per la palla, con la partecipazione di oltre 130 atleti. Una kermesse organizzata da alcuni ragazzi giovani di, grazie al supporto dell’Unione dei comuni montani, dal Comune die dallo Sport Club. L’evento era riservato agli Under 30 provenienti dai comuni di, Canossa, Vezzano, Viano, Baiso, Carpineti, Toano, Castelnovo Monti, Vetto, Ventasso e Villa Minozzo. Nel calcio a 5 hato la squadra U.S.(foto sopra), il bomber della manifestazione è stato Luca Lombardi mentre il titolo di miglior portiere è andato a Francesco Bevilacqua.