Superbonus | 16 milioni per gli esodati della misura Copriranno meno del 30 per cento dei lavori

(Di domenica 11 agosto 2024) Saranno solo 16 idi euro per glia basso reddito del. Questo lo stanziamento dato dal governo Meloni per le famiglie fragili che si sono viste cancellare dal governo ladal 110% al 90 e poi al 70%. Il ministro Giorgetti ha appena firmato il decreto ministeriale, inserito nel Salvaspese e approvato dal Parlamento a fine febbraio. Laè destinata ai single con reddito inferiore ai 15mila euro e l’aiuto deve esser richiesto entro il 31 ottobre. Per una coppia con un tetto reddituale di 30mila euro, spiega La Stampa che oggi analizza il decreto, e per chi ha figli si applica il quoziente familiare. Ovvero, con un figlio il limite reddituale arriva a 37.500 euro, con due figli a 45 mila euro e con tre a 60 mila euro.