Sollevamento pesi oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 11 agosto tv streaming italiani in gara

(Di domenica 11 agosto 2024) Battute finali alledianche per il, domenica 11, in occasione dell’ultima giornata dei Giochi andrà in scena l’ultimain programma, quella riguardante la categoria +81 kg femminile, al via alle 11:30. Una prova in cui ci sarà una grande protagonista: la cinese Li Wenwen, principale favorita per il metallo più pregiato con alle spalle il totale di 325 kg che le ha concesso di raggiungere il primo posto nel ranking olimpico. Fari puntati poi sulla sudcoreana Hyejeong Park, unica ad avvicinarsi sensibilmente a quota 300 kg, come testimoniano i 296 kg sollevati fino a questo momento. Da non sottovalutare poi per la lotta al podio anche la britannica Emily Jade Campbell, pronta a misurarsi con la thailandese Duangakson Chaidee e con la statunitense Mary Anne Theisen Lappen.