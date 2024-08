Regolamento Sampdoria-Como | cosa succede in caso di pareggio al 90? Coppa Italia 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Ildi, match valevole per il turno preliminare della/25. Prima gara ufficiale per i lariani, al rientro nella massima serie dopo una ventina di anni. Sfida affascinante tra due allenatori emergenti come Pirlo e Fabregas, che potrebbero dar vita ad un incontro entusiasmante, anche se potrebbe farsi sentire il peso dell’esordio.Contrariamente a quanto accaduto nelle passate stagioni, a partire da quest’anno ildella/2025 prevedrà un importante cambiamento. Indial termine dei novanta minuti nella sfida tra, infatti, le due squadre non saranno chiamate a disputare i tempi supplementare, ma si procederà direttamente con i calci di rigore: cinque tiri per parte e, indi ulteriore parità, si andrebbe ad oltranza fino a decretare un vincitore.