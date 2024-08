Parigi come Tokyo l' Italia bissa le 40 medaglie ma con due ori in più Ecco il bilancio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 11 agosto 2024) AGI - L'Olimpiade di2024 è stata quella che ha confermato lo sportno ai vertici mondiali in uno scacchiere con sempre più pedine, ovvero le Nazioni. Quaranta erano state ledi, quaranta sono state quelle di. Nel dettaglio 12 ori, due in più rispetto a tre anni fa, 13 argenti, tre in più e 15 bronzi, cinque in meno rispetto alla precedente edizione. Dato molto importante è il nono posto nelre, quarta potenza europea dopo i padroni di casa della Francia, Paese ospitante con 64(16 ori) e posizionatosi al quinto posto, Olanda con 34 ma 15 ori, e Gran Bretagna con 65 (14 ori). L'è davanti al 'Team D', ovvero la Germania che ha chiuso con 33 podi, lo stesso numero di ori e argenti degli azzurri ma con soli 8 bronzi. A livello di numero di, l'sale al settimo posto.