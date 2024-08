Parigi 2024 | Khelif e Lin portabandiera per la cerimonia di chiusura

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) I Giochi divolgono alla proprio conclusione, dopo due settimane di intense emozioni. Nel corso delle gare, non sono mancati dibattiti e polemiche, che hanno visto protagoniste Imanee Lin Yu Ting, pugili che hanno conquistato l’oro nelle rispettive categorie sul ring. Le due atlete sono state nominatedi Algeria e Tapei, in occasione delladidella rassegna a cinque cerchi, in programma questa sera allo Stade de France. L’Italia, come annunciato ieri, sarà rappresentata da Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiammingo, mentre spiccano i nomi di Katie Ledecky per gli Stati Uniti insieme al canottiere Nick Mead, mentre il Canada ha scelto Ethan Katzberg e Summer McIntosh. Per l’Etiopia, ci sarà Kenenisa Bekele, mentre diverse nazioni hanno deciso di dare la ribalta ai volontari dei Giochi.