Myriam Sylla sulla luna | Non è stato facile arrivare sin qui Avevamo i nervi saldi

(Di domenica 11 agosto 2024) Un’Olimpiade straordinaria,corona con la medaglia d’oro un torneo straordinario. Un tassello fondamentale nello scacchiere italiano, con il Bel Paese che lascia in fondo l’impresa più bella. L’Italia ha vinto l’oro olimpico a Parigi 2024 nella pallavolo femminile, schiantando con un secco e perentorio 3-0 gli Stati Uniti, in una partita assolutamente dominata., capitana fino all’anno scorso, ha risposto sul campo disputando la stagione in azzurro migliore di sempre. E la cilieginatorta sono la semifinale e la finale olimpica, dove la schiacciatrice è stata semplicemente perfetta, mettendo sul piatto due prestazioni straordinarie. Nell’ultimo attoha chiuso con 10 punti a referto, otto dall’attacco e due ace in momenti fondamentali. Come sempre Alessia Orro si è affidata alla sua schiacciatrice nel momento del bisogno, enon ha mai tradito.