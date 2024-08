L’auto si schianta sul guard rail Salvatore muore a 39 anni Tre feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 agosto 2024) Tragico incidente stradale sulla Statale 118, all’altezza di Godrano, nel Palermitano, che ha causato un bilancio pesante: un morto e tregravi. L’incidente ha coinvolto una BMW che, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di stradandosi violentemente contro il.Leggi anche: Tragico incidente stradale nel Salento: un morto e dueLa vittima èPasqua, 39, che ha perso la vita nell’impatto. Nelviaggiavano anche altri tre passeggeri: due uomini di 45 e 48e una giovane di 27. L’intervento tempestivo dei sanitari del 118 non è bastato a salvare Pasqua, che è stato dichiarato morto sul posto.