Dalla dittatura argentina che rapì suo fratello alla ‘generazione di fenomeni’ fino all’oro olimpico | la parabola di Velasco coach da romanzo

(Di domenica 11 agosto 2024) La medaglia d’oro non sembrava ossessionarlo: “È un sogno, ma intanto abbiamo già l’argento assicurato. In Italia si vede sempre quello che non va, l’erba del vicino è sempre più verde. È un modo sbagliato di vedere le cose. Godiamoci quello che abbiamo”. A questo punto è probabile che quella di Juliofosse solo pretattica, un modo per non appesantire la mente delle sue ragazze,vigilia della finale olimpica contro gli Stati Uniti. Ennesima mossa azzeccata quella deldi La Plata, che ha portato l’Italvolley a dominare anche nell’ultima partita dei Giochi di Parigi. “Ancora ci dobbiamo rendere conto di quello che abbiamo fatto. È stata un’Olimpiade straordinaria, abbiamo perso un solo set, credo sia un record”.