Chi vince il medagliere delle Olimpiadi? Il duello tra Cina-USA potrebbe deciderlo l’Italia…

(Di domenica 11 agosto 2024) Come già accaduto a Tokyo 2020, la vittoria delalledi Parigi 2024 si deciderà nell’ultima giornata, probabilmente per un solo oro di differenza, ma forse addirittura per il maggior numero di argenti. A contendersi il primato, come sempre, saranno USA e. Nel Sol Levante gli statunitensi si imposero grazie ad un titolo di differenza (39 a 38), mentre l’unica affermazione degli asiatici risale all’edizione casalinga di Pechino 2008. Attualmente laè al comando con 39 ori, 27 argenti e 24 bronzi, seguita dagli USA con 38-42-42. Dunque ai nord-americani per spuntarla sarebbe sufficiente un ‘pareggio’ per quanto riguarda il numero di successi, perché gli argenti sono decisamente di più. L’ultima giornatarivelarsi però imprevedibile.